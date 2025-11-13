Производство мяса в Кабардино-Балкарии выросло на 8,7%

Сельхозтоваропроизводители Кабардино-Балкарии за девять месяцев 2025 года увеличили объемы производства мяса на 8,7%, сообщили в управлении федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу. Это стало возможным при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Всего в регионе хозяйствами всех категорий было произведено 92,6 тыс. тонн мяса скота и птицы. Наибольшего прироста в сравнении с девятью месяцами 2024 года добились животноводы Баксанского района, на втором месте Прохладненский район, на третьем — Урванский район.
Среди различных категорий хозяйств на сельскохозяйственные организации приходится 40,6% от всего полученного в республике мяса, доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей — 35,2%, населением произведено 24,2% мяса скота и птицы. В каждой категории сельхозтоваропроизводителей достигнуто увеличение объемов производства продукции.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.