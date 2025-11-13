В школе села Новотроицкого в Мордовии появились два агротехкласса

Два агротехкласса созданы в Новотроицкой школе Старошайговского района Мордовии«, сообщили в администрации главы и правительства республики. Организация таких учебных занятий является одной из задач нацпроекта “Технологическое обеспечение продовольственной безопасности”.
Для работы агротехклассов в школу закупили современное лабораторное оборудование, демонстрационные и интерактивные пособия. Ученики профильных классов работают с мини-парниками, гидропонными фермами и другим технологическим оборудованием, которое необходимо для изучения растениеводства, основ сельского хозяйства, генетики и селекции растений. Выбор специализации сделан с учетом потребностей бизнес-партнера школы.
«Учебный план включает курсы по агроэкологии и агрохимии. Это даст ученикам возможность получить практические навыки и знания, которые пригодятся, если они решат строить карьеру в агропромышленном комплексе. Учителя стремятся заинтересовать детей сельским хозяйством и помочь им выбрать будущую профессию», — поделилась директор школы Ирина Ивановичева.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.