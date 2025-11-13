В Кировской области появятся два новых туристических маршрута

Два новых туристических маршрута создали в Кировской области, сообщили в региональном центре развития туризма. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В частности, в Нагорском районе туристов ждет автомобильный маршрут «Нагорские просторы: от маралов до заповедных лесов». Его протяженность — 56 км, он проходит через центр поселка Нагорск и села Синегорье. Движение по маршруту займет около четырех часов с осмотром достопримечательностей, ознакомлением с природными богатствами и историями людей, внесших значительный вклад в развитие района.
В Афанасьевском районе туристов приглашают в автомобильное путешествие «Сказания афанасьевской земли». Маршрут протяженностью 65 км рассчитан на один день. Он раскрывает культурно-историческое и духовное наследие муниципалитета, а также представит природные богатства и традиции местных жителей.
Оба маршрута будут работать круглый год. В 2026 году на них будет установлена современная навигация и информационные стенды с QR-кодами, с помощью которых туристы получат доступ к аудиогиду.
«Развитие туристической инфраструктуры в районах Кировской области — одно из ключевых направлений нашей работы. Новые маршруты раскрывают туристический потенциал территорий, привлекают в наш регион гостей. Установка современной навигации с QR-кодами позволяет путешественникам погрузиться в прошлое вятской земли и детально ознакомиться с ее современными достижениями», — отметил директор Центра развития туризма Кировской области Алексей Чепцов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.