В Волжском мэрия продаст или сдаст в утиль брошенные на улицах города авто

В Волжском жители стали чаще жаловаться на брошенные на улицах бесхозные машины, которые месяцами, а то и годами стоят на одном и том же месте, подчас занимая парковочные места, которых так не хватает автовладельцам. Как рассказали в мэрии города-спутника, за последние недели волжане оставили более 20 заявок. 11 машин уже эвакуировали на штрафстоянку — их владельцы не объявились.
В мэрии пояснили, что сначала на автомобиль прикрепят уведомление с требованием убрать транспорт. Если его владелец не откликнется в течение 15 дней, тогда машину ему придется забирать со спецстоянки, оплатив при этом его эвакуацию и хранение. Если собственник так и не объявятся, администрация имеет право продать авто через суд или утилизировать. Как вариант, автовладелец может сам отказаться от машины в пользу города.
Где искать авто, если его забрал эвакуатор.
Волжский, ул. 87 Гвардейская, 37 л.
Куда пожаловаться на брошенные машины.
Комитет жизнедеятельности Волжского, ул. Рихарда Зорге, 15, 8 (8443)41−31−62, 8 (8443)41−31−43.