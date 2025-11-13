В Волжском мэрия продаст или сдаст в утиль брошенные на улицах города авто

В мэрии пояснили, что сначала на автомобиль прикрепят уведомление с требованием убрать транспорт. Если его владелец не откликнется в течение 15 дней, тогда машину ему придется забирать со спецстоянки, оплатив при этом его эвакуацию и хранение. Если собственник так и не объявятся, администрация имеет право продать авто через суд или утилизировать. Как вариант, автовладелец может сам отказаться от машины в пользу города.