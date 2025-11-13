В мэрии Новосибирска прокомментировали задержки школьных автобусов

В департаменте образования мэрии Новосибирска прокомментировали ситуацию с задержками рейсов школьных автобусов, которые должны подвозить детей до школ № 138 и № 221. Ранее регулярными опозданиями общественного транспорта возмутились родители и школьники.
Известно, что местные власти планируют в ближайшее время поменять график работы рейса на 08:30, перенеся его на более позднее время.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что автобусы № 50 и 68 изменили маршруты из-за ремонта в Новосибирске. Ограничение движения будет действовать до 24 ноября.