В мэрии Новосибирска прокомментировали задержки школьных автобусов

Ранее родители и школьники возмутились постоянными опозданиями автобусов до школ № 138 и № 221.

Источник: Комсомольская правда

В департаменте образования мэрии Новосибирска прокомментировали ситуацию с задержками рейсов школьных автобусов, которые должны подвозить детей до школ № 138 и № 221. Ранее регулярными опозданиями общественного транспорта возмутились родители и школьники.

Известно, что местные власти планируют в ближайшее время поменять график работы рейса на 08:30, перенеся его на более позднее время.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что автобусы № 50 и 68 изменили маршруты из-за ремонта в Новосибирске. Ограничение движения будет действовать до 24 ноября.