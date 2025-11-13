Тысячи студентов получают трудовую закалку благодаря РСО, заявил Путин

КРАСНОЯРСК, 13 ноя — РИА Новости. Тысячи студентов благодаря Российским студенческим отрядам получают трудовую закалку в ключевых отраслях РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Всероссийский слет студенческих отрядов проходит в Красноярске с 13 по 16 ноября и посвящен окончанию 66-го трудового сезона. Местом проведения слета стала Платинум-арена, в строительстве которой участвовали и сами бойцы студотрядов. Мероприятия объединило более 3 тысячи человек из 85 регионов страны и дружественных стран.
«Во многом благодаря РСО — тысячи студентов и школьников получают трудовую закалку в ключевых отраслях отечественной экономики, работают на промышленных предприятиях и крупнейших стройках страны, в аграрном и транспортном комплексах, в медицинских учреждениях, в других сферах», — сказал Путин, чье приветственное слово зачитал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.
Как подчеркнул глава государства, студотрядцы высоко ценят традиции нерушимого товарищества и созидания, объединяя все поколения бойцов РСО.
«И конечно, особо отмечу ваше активное участие в востребованных добровольческих, волонтёрских проектах, значимую поддержку, которую вы оказываете участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким», — отметил Путин.
Президент пожелал РСО и друзьям организации из дружественных стран успехов, неиссякаемой энергии и всего наилучшего.