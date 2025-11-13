Тысячи студентов получают трудовую закалку благодаря РСО, заявил Путин

Всероссийский слет студенческих отрядов проходит в Красноярске с 13 по 16 ноября и посвящен окончанию 66-го трудового сезона. Местом проведения слета стала Платинум-арена, в строительстве которой участвовали и сами бойцы студотрядов. Мероприятия объединило более 3 тысячи человек из 85 регионов страны и дружественных стран.