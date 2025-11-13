Воспитанники «IT-куба» в Красноярске вошли в число победителей хакатона

Представители центра «IT-куб. Красноярск» стали победителями Всероссийского хакатона в области визуального программирования в номинации «Визуальное программирование на платформе MIT App Inventor». Подобные образовательные центры создаются при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования Красноярского края.
Всего в хакатоне приняли участие 134 школьника. Мероприятие объединило ребят из 11 регионов. В командах по два человека они создавали игры, мультфильмы, мобильные викторины, а также программировали роботов для выполнения миссий.
Алексей Брюханов и Максим Коровин из Красноярска вошли в число победителей хакатона с мобильной викториной на тему «Путешествие по России». Функционал приложения включает в себя 10 вопросов с развернутыми ответами, интересные факты и звуковое сопровождение.
Победители и призеры получили дипломы и ценные подарки, а также вошли в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности. Он формируется для выявления, сопровождения, поддержки и мониторинга дальнейшего развития одаренных детей и молодежи.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.