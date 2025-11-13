Президент Беларуси Александр Лукашенко усилил антинаркотические меры в Беларуси своим указом. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В телеграм-канале уточнили, что глава государства подписал указ, предусматривающий корректировку указа № 269 от 29 августа 2023 года «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям». Документ направлен на повышение незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, а также их прекурсоров и аналогов.
Согласно указу, Национальным банком Беларуси будет организовано информационное взаимодействие между правоохранительными органами и поставщиками платежных услуг по обмену информацией о платежных операциях, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков.
«Обработка и передача информации о таких операциях осуществляется посредством автоматизированной системы обработки инцидентов Национального банка», — пояснили в телеграм-канале.
Вместе с тем Министерству внутренних дел и Следственному комитету было предоставлено право на приостановку расходных операций, касающихся незаконного оборота наркотиков, на срок до десяти суток при наличии соответствующей информации.
