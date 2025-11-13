Ричмонд
Лукашенко усилил антинаркотические меры в Беларуси своим указом

В Беларуси были усилены антинаркотические меры.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко усилил антинаркотические меры в Беларуси своим указом. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В телеграм-канале уточнили, что глава государства подписал указ, предусматривающий корректировку указа № 269 от 29 августа 2023 года «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям». Документ направлен на повышение незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, а также их прекурсоров и аналогов.

Согласно указу, Национальным банком Беларуси будет организовано информационное взаимодействие между правоохранительными органами и поставщиками платежных услуг по обмену информацией о платежных операциях, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков.

«Обработка и передача информации о таких операциях осуществляется посредством автоматизированной системы обработки инцидентов Национального банка», — пояснили в телеграм-канале.

Вместе с тем Министерству внутренних дел и Следственному комитету было предоставлено право на приостановку расходных операций, касающихся незаконного оборота наркотиков, на срок до десяти суток при наличии соответствующей информации.

Ранее в Беларуси ОМОН задержал двоих иностранцев.

Тем временем ГТК и МВД ищут водителей 220 литовских фур, оставшихся в Беларуси.

Также мы писали, что волонтеры предположительно нашли велосипед ребенка, пропавшего под Березино.

