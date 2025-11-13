Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин назвал российские СМИ самыми открытыми и порядочными

Володин назвал российские СМИ самыми открытыми, порядочными и честными.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Самые открытые, порядочные и честные СМИ в России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Наши средства массовой информации, самые открытые, порядочные, честные. Мы вам когда еще говорили: не водите дружбу с Би-би-си, мы их отсюда убрали сразу», — сказал он на пленарном заседании.

Володин добавил, что журналистика — это цифры и факты, а «фейки к добру не приводят».

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше