Володин назвал российские СМИ самыми открытыми и порядочными

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Самые открытые, порядочные и честные СМИ в России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Наши средства массовой информации, самые открытые, порядочные, честные. Мы вам когда еще говорили: не водите дружбу с Би-би-си, мы их отсюда убрали сразу», — сказал он на пленарном заседании.
Володин добавил, что журналистика — это цифры и факты, а «фейки к добру не приводят».
