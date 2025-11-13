Смертельный вирус бешенства проник еще в один район Омской области

Смертельно опасный вирус обнаружен на частных подворьях деревни Охровка (Марьяновский район) и поселка Октябрьский (Омский район). Земельные участки, где были выявлены инфицированные животные, официально признаны эпизоотическими очагами. Доступ туда ограничен для всех лиц, кроме самих жителей и ветеринаров. Кроме того, на территории очагов запрещены любые манипуляции с животными, восприимчивыми к вирусу бешенства, включая их лечение, транспортировку, группирование и перемещение.