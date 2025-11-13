Смертельный вирус бешенства проник еще в один район Омской области

Правительство Омской области продолжает вводить карантинные меры в некоторых населенных пунктах. Причина тому — появление на их территории животных, зараженных бешенством. Последним таким случаем стал инцидент в Марьяновском районе, где под ограничения попала целая деревня. Соответствующий указ размещен на портале правовых актов Омской области.
Смертельно опасный вирус обнаружен на частных подворьях деревни Охровка (Марьяновский район) и поселка Октябрьский (Омский район). Земельные участки, где были выявлены инфицированные животные, официально признаны эпизоотическими очагами. Доступ туда ограничен для всех лиц, кроме самих жителей и ветеринаров. Кроме того, на территории очагов запрещены любые манипуляции с животными, восприимчивыми к вирусу бешенства, включая их лечение, транспортировку, группирование и перемещение.
Практически вся территория пострадавших поселков будет подвержена дополнительным мерам предосторожности. Радиус зоны карантина вокруг деревни Охровка составит 600 метров, а поселка Октябрьский — 700 метров. Этого достаточно, чтобы охватить всю территорию каждого поселения. Местные жители столкнутся лишь с незначительными неудобствами, но мероприятия вроде ярмарок, отлова диких животных и вывоза потенциально уязвимых питомцев останутся под строгим запретом.
Карантин планируется снять 9 января 2026 года. Ранее в Омском районе уже отмечались случаи обнаружения животных, зараженных бешенством. Ограничительные меры до конца текущего года остаются действующими в селе Усть-Заостровка. За последнюю неделю носители смертельной инфекции были обнаружены также в селах Новоивановка, Демьяновка и городе Тюкалинск. Сейчас там также введен режим карантина.
