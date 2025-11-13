Медведь бегал в центре Витебска — животное поймали и передали ветеринарам

Дикое животное было замечено утром в четверг, 13 ноября, в районе улицы Правды областного центра. Очевидцы даже успели снять медведя на видео. После этого поисками зверя занялись экологи.
«Медведя, появившегося сегодня утром в городе, удалось благополучно отловить и передать в руки специалистов», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что в настоящее время состояние животного оценивают ветеринары.
Сообщается, что в зависимости от результатов осмотра медведя либо временно разместят в зоопарке на реабилитацию, либо отпустят в естественную среду обитания.