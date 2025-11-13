В Воронеже суд признал незаконным перенос сроков капремонта дома на улице Володарского

Воронежский областной суд рассмотрел и удовлетворил иск управляющей компании о признании незаконным решения о переносе срока капитального ремонта многоквартирного дома на улице Володарского. В частности, ранее намеченный на плановый период 2020—2040 годов ремонт перенесли на период 2044—2049 годов.
По предоставленным суду управляющей организацией документам, дом находится в плачевном состоянии. Ему срочно требуется капитальный ремонт фундамента, фасада, подвала и инженерных систем.
Суд также выяснил, что при переносе сроков капремонта дома были допущены нарушения Жилищного кодекса РФ, ведь собственники квартир не давали своего согласия на пересмотр планов, а голосовали за проведение ремонта в период с 2020—2040 годов.