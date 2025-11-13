Ричмонд
Набережная в Коктебеле будет готова к туристическому сезону 2026 года

В Коктебеле продолжат масштабная реконструкция набережной.

Источник: Комсомольская правда

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что масштабную реконструкцию набережной в поселке Коктебель под Феодосией планируется завершить к началу туристического сезона 2026 года.

Помимо прочего, глава республики сообщил, что также в первом квартале следующего года в Евпатории планируют закончить благоустройство набережной имени Максима Горького и ремонт стадиона Дворца спорта имени Юрия Гагарина. В Симферополе и Сакском районе появятся два новых модульных спортивных зала. Эти проекты финансируются за счет дополнительных средств.

