Набережная в Коктебеле будет готова к туристическому сезону 2026 года

Помимо прочего, глава республики сообщил, что также в первом квартале следующего года в Евпатории планируют закончить благоустройство набережной имени Максима Горького и ремонт стадиона Дворца спорта имени Юрия Гагарина. В Симферополе и Сакском районе появятся два новых модульных спортивных зала. Эти проекты финансируются за счет дополнительных средств.