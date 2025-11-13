Всероссийские соревнования по карате завершились в Самарской области

Более 2,1 тысячи спортсменов приняли участие во Всероссийских соревнованиях по карате «Кубок дружбы», которые прошли 7−9 ноября в Тольятти. Мероприятие было организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве спорта Самарской области.
Самому юному участнику состязаний было 8 лет, а самому старшему — 45. Поединки проходили в универсальном спортивном комплексе «Олимп» на шести татами, судейство обеспечила команда из 70 арбитров.
За три дня турнира было разыграно 60 комплектов наград. Спортсмены Самарской области показали достойный результат — девять призовых мест, среди которых две золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. Особый интерес у зрителей вызвали командные поединки, на которые заявились 140 команд.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.