За неделю в Башкирии скакнули цены на огурцы, картофель и свеклу

В Башкирии за неделю подорожали огурцы, картофель и свекла. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 3 по 10 ноября огурцы подорожали на 8,56%. На этой неделе их средняя цена составила 122,67 рубля. Также жителям республики на 4,15% больше придется отдать за картофель (средняя цена — 32,43 рублей) и на 2,15% за свеклу (31,30 рубля).
Однако на этой неделе на 1,13% подешевели яблоки (123,03 рубля), на 0,84% — шлифованный рис (94,04 рубля), на 0,69% — овощные консервы для детского питания (664,76 рубля).
