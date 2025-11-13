За неделю в Башкирии скакнули цены на огурцы, картофель и свеклу

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 3 по 10 ноября огурцы подорожали на 8,56%. На этой неделе их средняя цена составила 122,67 рубля. Также жителям республики на 4,15% больше придется отдать за картофель (средняя цена — 32,43 рублей) и на 2,15% за свеклу (31,30 рубля).