Новый пешеходный металлический мост свяжет два района Новосибирска

Проект строительства пешеходного моста через железнодорожные пути в Новосибирске продолжается, и работы идут в полном соответствии с графиком. Мост, который соединит Дзержинский и Калининский районы, уже активно строится. Мэр города Максим Кудрявцев лично контролирует процесс, напомнив, что проект имеет ключевое значение для жителей Новосибирска.
«Пешеходный мост через железную дорогу — важный объект для города Новосибирска. Сооружение соединит Калининский и Дзержинский районы, сделает переход через железнодорожные пути удобным и безопасным. Было много обращений со стороны жителей с просьбой построить здесь мост. Совместно с правительством Новосибирской области мы изыскали финансовую возможность — на возведение перехода выделено 140 млн рублей. Сроки у нас очень сжатые, в конце декабря мы должны этот объект сдать. Нужно отдать должное ОАО “РЖД” за оперативное согласование работ, благодаря этому мы смогли начать монтаж конструкций без проволочек», — отметил мэр Максим Кудрявцев.
Новый мост будет длиной 123 метра и полностью металлическим. Главный пролёт моста составит 39,5 метра, ширина — 3 метра, что обеспечит достаточную ширину для комфортного пешеходного движения. Также в проекте предусмотрены колясочные спуски и подъёмники для маломобильных граждан, что сделает мост доступным для всех категорий граждан.
«Мост будет оборудован специальными направляющими для колясок, подъёмниками для маломобильных граждан. Подходы тоже обустроим, чтобы мостом было удобно пользоваться. Убеждён, что это сооружение будет востребовано у горожан», — подчеркнул Кудрявцев.
Строительство ведётся в районе улицы Войкова, на стройплощадке монтируют основные конструкции, которые вскоре станут главным элементом перехода. Работы начались в сентябре 2025 года, и подрядная организация приступила к сборке пролётного строения, которое уже было изготовлено на Омском заводе металлических конструкций.
«Проект оказался сложным, несмотря на то что это пешеходный мост. Мы находимся в зоне, где пересекается много земельных участков разных видов собственности. Здесь находится газопровод высокого давления, пролегают сети связи, электрические сети, коммуникации РЖД. Выбрать место возведения моста оказалось непросто», — рассказывает директор МКУ «Гормост» Виктор Слепец.
Несмотря на сложности, подрядчик продолжает работать, и сейчас выполнено уже 60% работ. Пролётное строение моста весит 40 тонн и составляет 39,5 метра в длину. Для монтажа конструкции требуется использование специальной техники, в том числе крана, который установит пролёт на опоры. Важно отметить, что на время строительства был построен временный деревянный мост, чтобы не прерывать движение транспорта. Работы продолжаются, и планируется завершить проект в срок — до конца 2025 года.
На данный момент завершены подготовительные работы, в том числе устройством свайного фундамента. Этот этап был выполнен в более благоприятный период, когда температура позволяла проводить земляные работы. Уже подготовлено основание для укладки тротуарной плитки, и её укладка начнётся в ближайшее время, когда осадки прекратятся. Кроме того, будет проведено благоустройство прилегающих территорий, установлено освещение, а в зимнее время планируется обустройство катка.
Мост, который соединит два крупных района города, будет использоваться не только для повседневных нужд горожан, но и обеспечит удобство для участников массовых мероприятий, таких как фестивали и спортивные события, которые проходят в Заельцовском парке.