Новый пешеходный металлический мост свяжет два района Новосибирска

«Пешеходный мост через железную дорогу — важный объект для города Новосибирска. Сооружение соединит Калининский и Дзержинский районы, сделает переход через железнодорожные пути удобным и безопасным. Было много обращений со стороны жителей с просьбой построить здесь мост. Совместно с правительством Новосибирской области мы изыскали финансовую возможность — на возведение перехода выделено 140 млн рублей. Сроки у нас очень сжатые, в конце декабря мы должны этот объект сдать. Нужно отдать должное ОАО “РЖД” за оперативное согласование работ, благодаря этому мы смогли начать монтаж конструкций без проволочек», — отметил мэр Максим Кудрявцев.