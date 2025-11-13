Ричмонд
В поселке Юго-Камском Прикамья завершили благоустройство парка

За преображение территории проголосовали более 13 тысяч местных жителей.

Благоустройство парка культуры и отдыха завершилось в поселке Юго-Камском Пермского края. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона.

Проект преображения общественной территории в прошлом году стал победителем Всероссийского онлайн-голосования. За него отдали свои голоса более 13 тысяч местных жителей.

В парке появились детская и спортивная площадки с безопасным резиновым покрытием, обновленные пешеходные дорожки, установлены скамейки и современное уличное освещение. Также был посеян газон, высажены деревья и кустарники, оформлены цветники.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.