В поселке Юго-Камском Прикамья завершили благоустройство парка

Благоустройство парка культуры и отдыха завершилось в поселке Юго-Камском Пермского края. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона.
Проект преображения общественной территории в прошлом году стал победителем Всероссийского онлайн-голосования. За него отдали свои голоса более 13 тысяч местных жителей.
В парке появились детская и спортивная площадки с безопасным резиновым покрытием, обновленные пешеходные дорожки, установлены скамейки и современное уличное освещение. Также был посеян газон, высажены деревья и кустарники, оформлены цветники.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.