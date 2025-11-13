Рубио: техника США на Украине уничтожается за неделю

Его слова приводятся на сайте Белого дома.
«Мы постоянно ведём технические переговоры о том, какое конкретное оборудование им необходимо. Но в конечном счёте, если это оборудование будет уничтожено через неделю после установки, это останется проблемой», — отметил он.
По словам Рубио, это происходит «в течение последних двух-трёх лет».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты больше не финансируют Украину.
Ущерб страны от украинского конфликта он оценил в $350 млрд.
Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.Читать дальше