Рубио: техника США на Украине уничтожается за неделю

Американское оружие на Украине уничтожается за неделю, и это является проблемой для Вашингтона. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: Reuters

Его слова приводятся на сайте Белого дома.

«Мы постоянно ведём технические переговоры о том, какое конкретное оборудование им необходимо. Но в конечном счёте, если это оборудование будет уничтожено через неделю после установки, это останется проблемой», — отметил он.

По словам Рубио, это происходит «в течение последних двух-трёх лет».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты больше не финансируют Украину.

Ущерб страны от украинского конфликта он оценил в $350 млрд.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше