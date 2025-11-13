Мэрия Казани предупредила о штрафах до 1 млн рублей за торговлю на стихийных рынках

«Широкий тротуар торговцы используют как место для торговли. Они наставили свои коробки и шатры, торгуют с машин. Пешеходам они оставили совсем мало места. Мало того, они с каждым днем все ближе и ближе друг к другу ставят свои “прилавки”, что делает проход еще уже. К примеру, с коляской здесь пройти почти невозможно, особенно в час пик», — рассказала жительница Казани Вера.