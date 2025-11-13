Путин приветствовал участников Всероссийского слета студенческих отрядов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, экспертов Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 66-го трудового сезона Российских студотрядов (РСО), отметив, что форум собрал молодых людей, которые ценят традиции товарищества и созидания.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Рад приветствовать в этом зале энергичных, целеустремлённых молодых людей — тех, кто связал свою судьбу с движением строительных отрядов и искренне стремится реальными делами и свершениями быть полезным стране, кто высоко ценит традиции нерушимого товарищества и созидания», — говорится в послании.
Президент подчеркнул, что во многом благодаря РСО тысячи студентов и школьников получают трудовую закалку в ключевых отраслях отечественной экономики, работают на промышленных предприятиях и крупнейших стройках страны, в аграрном и транспортном комплексах, в медицинских учреждениях, в других сферах. Путин отметил участие молодых людей в волонтерских проектах и поддержку участников и ветеранов специальной военной операции.
«И, конечно, особо отмечу ваше активное участие в востребованных добровольческих, волонтёрских проектах, значимую поддержку, которую вы оказываете участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким», — говорится в приветствии.
Российский лидер пожелал российским студотрядовцам, а также их друзьям из дружественных государств успехов, неиссякаемой энергии и всего наилучшего.