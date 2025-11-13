Путин приветствовал участников Всероссийского слета студенческих отрядов

Президент подчеркнул, что во многом благодаря РСО тысячи студентов и школьников получают трудовую закалку в ключевых отраслях отечественной экономики, работают на промышленных предприятиях и крупнейших стройках страны, в аграрном и транспортном комплексах, в медицинских учреждениях, в других сферах. Путин отметил участие молодых людей в волонтерских проектах и поддержку участников и ветеранов специальной военной операции.