Милиция сообщила, что пропавший под Березино 14-летний Максим Зенькович найден мертвым. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Минского облисполкома.
«14-летний Максим Зенькович найден. Он погиб», — сообщили в ведомстве.
Милиция нашла мертвым пропавшего 14-летнего подростка в Березинском района. Фото: телеграм-канал УВД Миноблисполкома.
В пресс-службе отметили, что в радиусе километра от найденного ранее велосипеда (подробнее мы писали здесь) было обнаружено тело ребенка без видимых признаков насильственной смерти.
Заместитель начальника УВД Миноблисполкома — начальник криминальной милиции Сергей Якубель прокомментировал, как 13 ноября проходили поиски пропавшего ребенка:
— Сегодня в ходе отработки лесного массива вокруг ранее обнаруженного следа обуви без вести пропавшего был обнаружен велосипед.
Якубель добавил, что после обнаружения следа в воздух поднимали вертолет МЧС. По словам замначальника, в момент обследования заболотистой местности был найден без вести пропавший ребенок.
— К сожалению, без признаков жизни, — сообщил начальник криминальной милиции.
Напомним, что подросток 8 ноября примерно в 10.00 уехал на синем велосипеде в неизвестном направлении. След ботинка удалось обнаружить волонтерам пешей группы.
Максим Зенькович пропал 8 ноября. Фото: ПСО «Ангел».
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям отметили, что тело ребенка было обнаружено в ходе работы авиационной группы.
Мы писали, каким был шестой день поисков ребенка, к которым подключилось около тысячи белорусов — МЧС (включая авиацию), милиция, лесники, водолазы, подводные охотники, поисковики, волонтеры.
Волонтеры на поиски мальчика прибывают со всей страны. Фото: телеграм-канал «Березинская панорама».