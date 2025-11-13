Ричмонд
Литва заявила, что Латвия и Эстония закроют границу с Белоруссией

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о согласии властей Латвии и Эстонии присоединиться к блокировке границы с Белоруссией. Глава литовского правительства добавила, что Польша из солидарности также не откроет дополнительные пограничные пункты для перехода на белорусскую территорию, сообщает «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О позиции прибалтийских республик и Польши по вопросу работы пунктов пропуска Ругинене рассказала журналистам перед заседанием республиканского парламента 13 ноября. Она уточнила, что Польша приняла решение не открывать дополнительные погранпереходы на польско-белорусской границе. «Такие же заверения я получила от премьер-министров Латвии и Эстонии», — цитирует премьер-министра «Интерфакс» со ссылкой на официальный портал Литовского национального телевидения и радио.

Глава правительства добавила, что солидарность прибалтийские республики готовы проявить, если убедятся, что Литва не в состоянии контролировать положение, а власти Белоруссии проявляют агрессию. Регинене отметила, что отказаться от открытия дополнительных пунктов пропуска с Белоруссией ей пообещал польский коллега Дональд Туск.

Ранее премьер-министр Польши заявлял, закрытые погранпереходы «Бобровник» и «Кузницы» начнут функционировать в ноябре. Он утверждал, что это решение позволит устранить «проблему», возникшую из-за закрытой границы. Туск обратил внимание, что пока пункты будут работать в пробном режиме и их могут закрыть, если что-либо вызовет опасение властей страны.

Позже польское правительство сдвинуло сроки возобновления работы дополнительных погранпунктов на середину ноября.

Напомним, пункт пропуска «Кузница Белостокская» прекратил функционировать в ноябре 2021 года, пункт «Бобровники» закрыли в феврале 2023 года. Еще ранее — в ноябре 2020 года польские пограничники закрыли КПП «Половцы» и «Славатыче». В настоящее время на границе Польши и Белоруссии функционирует один погранпереход для пассажирского транспорта — «Тересполь» — «Брест» и один — для грузовиков — «Кукурыки» — «Козловичи».

Литва закрыла границу с Белоруссией в конце октября. Ориентировочный срок открытия — 30 ноября. Обоснованием для прекращения работы пунктов пропуска стали якобы инциденты с контрабандой.

После блокировки границы литовские власти обратились к правительству Белоруссии с просьбой временно открыть два погранперехода для выезда литовского грузового транспорта, но в ответ на обращение получили отказ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может открыть все пункты, но после того, как границу откроет Литва. Пока же в соответствии с введенным в ноябре ограничением литовским фурам-грузовикам запретили выезжать с белорусской территории через все пункты пропуска, кроме расположенных на литовско-белорусской границе. Грузовой транспорт сосредоточили на спецстоянках, за нахождение там владельцы автомобилей вынуждены вносить оплату. Компании-перевозчики назвали ситуацию с блокировкой границ катастрофической.

