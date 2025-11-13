Литва заявила, что Латвия и Эстония закроют границу с Белоруссией

После блокировки границы литовские власти обратились к правительству Белоруссии с просьбой временно открыть два погранперехода для выезда литовского грузового транспорта, но в ответ на обращение получили отказ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может открыть все пункты, но после того, как границу откроет Литва. Пока же в соответствии с введенным в ноябре ограничением литовским фурам-грузовикам запретили выезжать с белорусской территории через все пункты пропуска, кроме расположенных на литовско-белорусской границе. Грузовой транспорт сосредоточили на спецстоянках, за нахождение там владельцы автомобилей вынуждены вносить оплату. Компании-перевозчики назвали ситуацию с блокировкой границ катастрофической.