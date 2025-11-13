Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

119 кг свиных котлет из говядины оформили в Ростовской области

Ошибку в документах на котлеты нашли во время проверки на донском предприятии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 119 кг свиных котлет сделали из говядины. По крайней мере, именно такую информацию указали на предприятии при оформлении электронной документации, рассказали в управлении Россельхознадзора.

— Нарушение при составлении документов допустил уполномоченный специалист, который обычно занимался подобной работой. Несоответствие типа сырья и продукции зафиксировали во время проверки в системе «Меркурий», — добавили в надзорном ведомстве.

В адрес хозяйствующего субъекта уже направили предостережение с требованием строго соблюдать все установленные правила и верно заполнять документы. Производственные материалы с недостоверной информаций аннулировали.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.