119 кг свиных котлет из говядины оформили в Ростовской области

В Ростовской области 119 кг свиных котлет сделали из говядины. По крайней мере, именно такую информацию указали на предприятии при оформлении электронной документации, рассказали в управлении Россельхознадзора.
— Нарушение при составлении документов допустил уполномоченный специалист, который обычно занимался подобной работой. Несоответствие типа сырья и продукции зафиксировали во время проверки в системе «Меркурий», — добавили в надзорном ведомстве.
В адрес хозяйствующего субъекта уже направили предостережение с требованием строго соблюдать все установленные правила и верно заполнять документы. Производственные материалы с недостоверной информаций аннулировали.
