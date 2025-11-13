В Ульяновской области организуют бизнес-интенсив для участников СВО

Участники СВО, ветераны боевых действий и члены их семей в Ульяновской области смогут принять участие в бизнес-интенсиве по федеральной образовательной программе «СВОй бизнес». Обучение пройдет 24−28 ноября в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
«Программа играет важную роль в поддержке наших героев и их семей, предоставляя им уникальную возможность освоить навыки предпринимательства и запустить собственное дело. В условиях современных экономических реалий такой бизнес-интенсив становится не только источником практических знаний, но и платформой для обмена опытом и налаживания полезных контактов», — подчеркнул руководитель регионального центра «Мой бизнес» Руслан Гайнетдинов.
Заявки на участие принимаются на платформе МСП.РФ. Для участников обучения будут организованы лекции от экспертов, консультации наставников. Также они смогут получить помощь в подготовке к запуску бизнеса и информацию о мерах поддержки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.