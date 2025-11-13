Страны Скандинавии и Балтии закупят в США оружие для Украины

«Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция объявили сегодня, что они профинансируют совместный пакет помощи для Украины на $500 млн», пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение НАТО. Отмечается, что в поставки войдут американское военное оборудование и боеприпасы.