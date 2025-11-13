Страны Скандинавии и Балтии закупят в США оружие для Украины

Инициативу поддержали преставители Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте одобрил данное решение. Он также отметил, что этот пакет военной помощи крайне важен для Украины в преддверии зимнего сезона.
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше