Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны Скандинавии и Балтии закупят в США оружие для Украины

В НАТО сообщили, что несколько государств Северной Европы планируют направить Украине 500 млн долларов. Средства будут выделены по программе PURL, которая предусматривает приобретение вооружения у США. Соответствующее заявление альянс распространил 13 ноября.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Инициативу поддержали преставители Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции.

«Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция объявили сегодня, что они профинансируют совместный пакет помощи для Украины на $500 млн», пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение НАТО. Отмечается, что в поставки войдут американское военное оборудование и боеприпасы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте одобрил данное решение. Он также отметил, что этот пакет военной помощи крайне важен для Украины в преддверии зимнего сезона.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше