Новоселицкий историко-краеведческий музей на Ставрополье возобновил работу

Ремонтные работы по нацпроекту «Семья» завершились в Новоселицком историко-краеведческом музее в Ставропольском крае, учреждение возобновило работу. Об этом сообщили в правительстве региона.
В здании музея отреставрировали фасад, отремонтировали залы и помещения, оборудовали санитарную комнату, провели водоснабжение и отопление, установили кондиционеры, камеры видеонаблюдения, систему пожарной безопасности. В учреждении также оформили экспозиции «Нумизматика» и «Минералогия», обновили выставки в залах этнографии, Боевой Славы и в Большом выставочном зале.
«Обновленное музейное пространство станет местом притяжения, где каждый сможет прикоснуться к истории малой родины, узнать больше о своих корнях, почувствовать связь поколений», — подчеркнула министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.