Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Астраханской области передал Путину флаг полка морской пехоты

Бабушкин передал Путину от бойцов Каспийской флотилии флаг 177-го полка пехоты.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя — РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал президенту России Владимиру Путину от бойцов Каспийской флотилии флаг 177-го полка морской пехоты, освобождавшего Курскую область, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы администрации губернатора Роман Ядыкин.

В четверг состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Бабушкиным. На ней глава региона сообщил, что привез подарок от командира 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии, бойцы которого участвовали в освобождении Курской области и Бердянска.

«Это (подарок) флаг 177-го полка, который был с ребятами во время выполнения ими боевых задач», — сказал собеседник агентства.

Как отмечал Бабушкин, военнослужащие полка принимали участие в освобождении Бердянска, Курской области. В настоящее время выполняют боевые задачи на покровском направлении.