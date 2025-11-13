Губернатор Астраханской области передал Путину флаг полка морской пехоты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя — РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал президенту России Владимиру Путину от бойцов Каспийской флотилии флаг 177-го полка морской пехоты, освобождавшего Курскую область, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы администрации губернатора Роман Ядыкин.
В четверг состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Бабушкиным. На ней глава региона сообщил, что привез подарок от командира 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии, бойцы которого участвовали в освобождении Курской области и Бердянска.
«Это (подарок) флаг 177-го полка, который был с ребятами во время выполнения ими боевых задач», — сказал собеседник агентства.
Как отмечал Бабушкин, военнослужащие полка принимали участие в освобождении Бердянска, Курской области. В настоящее время выполняют боевые задачи на покровском направлении.