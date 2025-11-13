Сборную России по футболу встретили в Сочи хлебом-солью

Днем 13 ноября национальная сборная по футболу прибыла в Сочи. На курорте игроков встретили с караваем и казачьим песнями.
«Яркая встреча в Сочи. Спасибо, Краснодарский край», — прокомментировали кадры с кубанским гостеприимством в пресс-службе сборной России.
Напомним, товарищеский матч между футбольными сборными России и Чили состоится 15 ноября на стадионе «Фишт». Игра начнется в 18:00.
Ранее стало известно, что в состав сборной России на предстоящий матч вошли два игрока «Краснодара» — Станислав Агкацев и Александр Черников. При этом вратарь парижского ПСЖ Матвей Сафонов, который сыграл в предыдущем матче против Перу, не будет принимать участие в матче с чилийской командой.