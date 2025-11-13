Сборную России по футболу встретили в Сочи хлебом-солью

Ранее стало известно, что в состав сборной России на предстоящий матч вошли два игрока «Краснодара» — Станислав Агкацев и Александр Черников. При этом вратарь парижского ПСЖ Матвей Сафонов, который сыграл в предыдущем матче против Перу, не будет принимать участие в матче с чилийской командой.