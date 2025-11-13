Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборную России по футболу встретили в Сочи хлебом-солью

Футболисты национальной сборной страны прибыли в Сочи.

Источник: t.me/teamrussia

Днем 13 ноября национальная сборная по футболу прибыла в Сочи. На курорте игроков встретили с караваем и казачьим песнями.

«Яркая встреча в Сочи. Спасибо, Краснодарский край», — прокомментировали кадры с кубанским гостеприимством в пресс-службе сборной России.

Напомним, товарищеский матч между футбольными сборными России и Чили состоится 15 ноября на стадионе «Фишт». Игра начнется в 18:00.

Ранее стало известно, что в состав сборной России на предстоящий матч вошли два игрока «Краснодара» — Станислав Агкацев и Александр Черников. При этом вратарь парижского ПСЖ Матвей Сафонов, который сыграл в предыдущем матче против Перу, не будет принимать участие в матче с чилийской командой.