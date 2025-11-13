5 лет колонии за почти 50 тысяч рублей: башкирского врача поймали на изготовлении липовых документов

В Башкирии вынесли приговор 38-летнему врачу Бурзянской центральной районной больницы, его признали виновным в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.
По данным ведомства, с октября 2023 по март 2025 года невролог из села Старосубхангулово без фактического осмотра пациентов выдавал фиктивные листки нетрудоспособности. За это время он оформил более десять подложных документов и получил в качестве взятки 49 тысяч рублей.
На мужчину завели уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Служебный подлог», он полностью признал вину. Белорецкий межрайонный суд назначил ему пять лет лишения колонии общего режима и штраф в 120 тысяч рублей. Также подсудимого на три года лишили права заниматься врачебной деятельностью. Кроме того, у него конфисковали всю сумму полученных взяток.
