5 лет колонии за почти 50 тысяч рублей: башкирского врача поймали на изготовлении липовых документов

На мужчину завели уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Служебный подлог», он полностью признал вину. Белорецкий межрайонный суд назначил ему пять лет лишения колонии общего режима и штраф в 120 тысяч рублей. Также подсудимого на три года лишили права заниматься врачебной деятельностью. Кроме того, у него конфисковали всю сумму полученных взяток.