В Самаре назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноября

Сервис SuperJob опубликовал рейтинг предложений с самыми крупными зарплатами в Самаре. Лидером списка стал ведущий специалист по SAP в частной энергетической компании — на этой позиции предлагают от 155 тысяч рублей в месяц плюс полис ДМС.
По данным аналитиков, в топ попали вакансии из ритейла, оптовой торговли, строительства, производства, финансового сектора, автосервисов, медицины и IT.
На второй строчке — помощник машиниста тепловоза: доход на этой должности составляет 150−190 тысяч рублей, а работодатели готовы компенсировать аренду жилья. Третье место занял директор магазина с оплатой 104−132 тысячи рублей.
Четвертая позиция — директор ресторана (100−150 тыс. рублей), а замыкает пятёрку водитель категории «Е» с зарплатой от 100 тысяч. В других крупных городах России в аналогичных рейтингах чаще встречаются врачи и квалифицированные рабочие.