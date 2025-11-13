В Самаре назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноября

Сервис SuperJob опубликовал рейтинг предложений с самыми крупными зарплатами в Самаре. Лидером списка стал ведущий специалист по SAP в частной энергетической компании — на этой позиции предлагают от 155 тысяч рублей в месяц плюс полис ДМС.