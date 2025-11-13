В педагогическом университете Чечни стартовала «Школа студенческого актива»

Реализация образовательной инициативы «Школа студенческого актива» стартовала в Чеченском государственном педагогическом университете в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве Чеченской Республики по делам молодежи.
Программа направлена на формирование активной гражданской позиции среди первокурсников. «Школа студенческого актива» состоит из образовательных блоков, тренингов и мастер-классов, где студенты могут освоить современные методики взаимодействия с коллективом, научиться организовывать мероприятия и управлять проектами. Особое внимание уделяется развитию навыков общения, креативному мышлению и работе в команде.
Заключительным этапом программы станут конкурсные испытания, в ходе которых молодые активисты продемонстрируют приобретенные знания и навыки. По результатам испытаний будут определены 60 наиболее активных и инициативных учащихся, которые войдут в состав студенческого актива университета.
Помимо этого, одним из итоговых продуктов программы станет создание электронного альбома «Образ современного активиста». Этот ресурс послужит вдохновением и примером для новых поколений активистов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.