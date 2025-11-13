Никита Михалков поблагодарил омичей за теплый прием

Омичи тепло встретили Никиту Михалкова. Мэтр посетил в Омск со спектаклем «12» (16+), где выступил не только в качестве одного из актеров, но и режиссером. Никита Сергеевич поставил одноименный художественный фильм в 2007 году, который также имел ошеломительный успех. Кинокартина даже номинировалась на Оскар и получила несколько громких премий.
Виталий Хоценко встретился с режиссером и выразил огромную благодарность за талант от всех омичей.
«Поблагодарил Никиту Сергеевича Михалкова за эмоции, подаренные омичам и гостям нашего региона. Услышал от зрителей много восторженных отзывов о постановке», — рассказал Виталий Хоценко.
Омская область традиционно считается одним из центров российского театрального искусства. В Омске работают десять профессиональных театральных коллективов и более пятисот любительских театров.
Следующий год станет знаковым событием для Омска — город получит статус «Культурная столица России». Режиссер Никита Михалков пообещал поддержать этот проект и помогать городу укреплять звание культурного центра страны.
