В Ростовской области запустили цифровую платформу для координации волонтеров СВО

Единая цифровая платформа поможет объединить усилия донских волонтеров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области запустили единую цифровую платформу для волонтеров и инициативных групп, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям. Об этом сообщил заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.

Предполагается, что общее цифровое пространство объединит волонтерские группы, и это поможет избежать дублирования задач, а также повысит эффективность деятельности.

Кроме того, волонтеры смогут более оперативно находить средства, материалы и нужную информацию, а также выстраивать маршруты доставки именно туда, где помощь нужна больше всего.

— Платформа систематизирует уже имеющиеся наработки. Это важный шаг в построении слаженной системы народной поддержки. Платформа позволит объединить тысячи людей, делая помощь более оперативной и адресной, — прокомментировал Дмитрий Водолацкий.

Добавим, работу платформы организовали в рамках акции Южного военного округа «СВОи приходят на помощь» при содействии донских властей.

