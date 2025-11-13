Депутат Кизеев: наработки Росатома в сфере биопечати внедрят в ближайшее время

«Есть новые точки роста, которые непосредственно связаны с медициной и медицинскими технологиями. В их число входят аддитивные технологии, в том числе связанные с реализацией казавшейся ранее фантастической задачи — печати и выращивания органов и тканей. Российские инженерные умы превратили эту фантастику в реальность, и сейчас мы с Росатомом прорабатываем вопросы внедрения этих наработок в практику», — заявил Кизеев.