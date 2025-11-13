Диетолог Мартин назвала самый опасный продукт в рационе людей

По ее словам, такой хлеб содержит консерванты, эмульгаторы и стабилизаторы, но в его составе присутствует очень мало клетчатки. Подобный продукт повышает уровень сахара в крови и разносит по организму опасный холестерин. Он способен забрасываться в артерии, увеличивая риск сердечных заболеваний и инсульта.
По словам Мартин, «хороший, чистый хлеб», наоборот, может помочь снизить холестерин.
— Некоторые буханки могут даже помочь снизить уровень плохого холестерина. Когда речь идет о хлебе и холестерине, простота является ключевым фактором. Ищите буханки с короткими и узнаваемыми списками ингредиентов. Если вы не можете произнести ингредиент, вероятно, он ультраобработанный, — подчеркнула специалист.
По ее словам, лучше всего выбирать продукты из ржи или закваски, приготовленные только из муки, воды, соли и дрожжей. Если убрать из рациона «плохой хлеб», можно уберечь организм от серьезных заболеваний и снизить вес, передает Daily Mail.
По словам гастроэнтеролога Валерии Ломовой, во время завтрака лучше отдавать предпочтение полезным продуктам — яйцам, омлетам, кашам, авокадо, орехам, а также напиткам вроде зеленого чая или отвара шиповника. Она подчеркнула, что утром кофе может навредить желудку.