Минтруд Татарстана представил производственный календарь на 2026 год

В 2026 году при пятидневной рабочей неделе жители будут трудиться 244 дня, а отдыхать — 121 день. В этот период войдут как стандартные выходные, так и праздничные дни. Семь рабочих дней станут короче на один час: это 30 апреля, 19 марта, 8 мая, 11 июня, 26 мая, 3 и 5 ноября.