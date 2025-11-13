Ричмонд
Минтруд Татарстана представил производственный календарь на 2026 год

Жители будут трудиться 244 дня, а отдыхать — 121 день.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана представило календарь рабочих и праздничных дней на 2026 год.

В 2026 году при пятидневной рабочей неделе жители будут трудиться 244 дня, а отдыхать — 121 день. В этот период войдут как стандартные выходные, так и праздничные дни. Семь рабочих дней станут короче на один час: это 30 апреля, 19 марта, 8 мая, 11 июня, 26 мая, 3 и 5 ноября.

Календарь учитывает перенос выходных дней, утвержденный правительством России — с 4 января на 31 декабря и с 3 января на 9 января 2026 года. Документ разработан в соответствии с Трудовым кодексом страны и Законом региона «О праздничных днях и памятных датах».

Напомним, Татарстан потратит почти шесть миллионов рублей на защиту цифровых архивов. Госкомитет республики по закупкам объявил аукцион.