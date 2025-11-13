График движения некоторых поездов из Беларуси в РФ временно меняется

Ремонт моста повлияет и на поезда, которые перевозят пассажиров внутри Беларуси. В том числе 18 ноября, 2 и 9 декабря состав Брест — Полоцк — Брест с беспересадочными вагонами Гомель — Полоцк поедет через станции Жлобин, Осиповичи I, Могилев I измененным маршрутом. Из Бреста он будет отправляться в 15:25, а из Полоцка — в 14:36.