График движения некоторых поездов из Беларуси в РФ временно меняется

Речь идет о периодах с 18 по 19 ноября, со 2 по 3 декабря и с 9 по 10 декабря нынешнего года.
Причина изменений графика — плановый капремонт железнодорожного моста через реку Друть на перегоне Рогачев — Сверково (участок Жлобин — Могилев).
Поезда в Санкт-Петербург и Москву
Изменение коснется расписания поезда Гомель — Санкт-Петербург. В указанные даты он будет отправляться из Гомеля в 15:32 (а не в 17:18) с беспересадочными вагонами Гомель — Москва — Гомель. Состав пойдет измененным маршрутом через станции Жлобин, Осиповичи I и Могилев I.
В обратном направлении 18 ноября и 2 и 9 декабря он будет следовать из Петербурга по обычному расписанию до станции Могилев I. Затем состав пойдет измененным маршрутом и прибудет в Гомель на следующий день в 11:20.
Поезд Гомель — Москва будет следовать в сообщении Могилев — Москва — Могилев с беспересадочными вагонами Гомель — Москва — Гомель отправлением из Могилева 18 и 19 ноября, 2 и 3 и 9 и 10 декабря в 21:53.
Состав будет прибывать в столицу РФ на следующий день в 6:27, а выезжать обратно (18 ноября и 2 и 9 декабря) в 19:56. На станцию Могилев I 19 ноября и 3 и 10 декабря поезд должен приехать в 5:01.
В пределах Беларуси
Ремонт моста повлияет и на поезда, которые перевозят пассажиров внутри Беларуси. В том числе 18 ноября, 2 и 9 декабря состав Брест — Полоцк — Брест с беспересадочными вагонами Гомель — Полоцк поедет через станции Жлобин, Осиповичи I, Могилев I измененным маршрутом. Из Бреста он будет отправляться в 15:25, а из Полоцка — в 14:36.
«В связи с этим поезд № 603 Гомель — Брест с беспересадочными вагонами Гомель — Полоцк в указанные даты будет отправляться из Гомеля раньше — в 19:39», — обратили внимание в БЖД.
Кроме того, 18, 19 ноября, 2, 3 и 9, 10 декабря отменятся поезда Могилев — Гомель и Гомель — Могилев. В эти же дни целый ряд дизелей и электричек на участке Могилев — Жлобин будут курсировать по измененному маршруту и по другому расписанию.
Точную информацию о расписании и маршрутах можно найти на официальном сайте БЖД и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону справки 105.