Московский ресторанный форум пройдет 26 ноября

Во время панельной дискуссии эксперты обсудят условия масштабирования, формирование цен и меню, маркетинг и взаимодействие с поставщиками. Основатель сервиса доставки еды Артем Халимоненко поделится опытом автоматизации бизнес-процессов, а вице-президент ФРИО по экономике и финансам Ирина Благовещенская разберет изменения, внесенные в налоговое законодательство, и особенности проверок, а также затронет вопросы формирования чеков и применения льготы по НДС.