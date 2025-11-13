Московский ресторанный форум пройдет 26 ноября

Ежегодный Московский ресторанный форум состоится в столице 26 ноября, сообщили в департаменте экономической политики и развития города. Поддержка предпринимателей, в том числе в сфере ресторанного бизнеса, соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Мероприятие будет полезно как опытным рестораторам, так и новичкам. Гости узнают, как привлекать клиентов, управлять командой, обсудят изменения в налоговом законодательстве и научатся минимизировать риски. Так, о новых трендах и форматах питания расскажут исполнительный директор ресторанно-развлекательных комплексов Олег Пашков и основатель популярной сети ресторанов Сергей Миронов, председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО).
Во время панельной дискуссии эксперты обсудят условия масштабирования, формирование цен и меню, маркетинг и взаимодействие с поставщиками. Основатель сервиса доставки еды Артем Халимоненко поделится опытом автоматизации бизнес-процессов, а вице-президент ФРИО по экономике и финансам Ирина Благовещенская разберет изменения, внесенные в налоговое законодательство, и особенности проверок, а также затронет вопросы формирования чеков и применения льготы по НДС.
Форум пройдет с 11:00 до 18:00 на площадке бизнес-центра «Оружейный» по адресу: Оружейный переулок, дом 41. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация на портале «Малый бизнес Москвы».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.