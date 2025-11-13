Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Чтобы лежать в гробу было веселее»: Пошутила бабушка, набившая первое тату в 82 года

В Таганроге пожилая женщина впервые пришла в тату-салон в 82 года.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые люди не делают татуировки из страха нелепо выглядеть в старости. А одна жительница Ростовской области решилась на нее в 82 года!

Пенсионерка заглянула в тату-салон, расположенный возле таганрогского вокзала. Пока ее муж искал на рынке садовый инвентарь, супруга решила тряхнуть стариной.

— Она призналась, что всю жизнь хотела сделать татуировку, но боялась, что ее будут ругать: сначала — мать, потом — первый муж, затем — второй, — рассказал мастер тату Сергей Сухорученко.

Женщина вырастила детей и внуков, вышла на пенсию, но тайное желание ее не отпускало. Да и третий муж оказался более покладистым в этом вопросе.

— Бабушка попросила набить скорпиона на пояснице. А когда я спросил — зачем ей это нужно, пошутила: «Чтобы лежать в гробу было веселее». Заказ мы выполнили.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Ростовчанин заказал тату президента Владимира Путина на всю спину и отправился в зону СВО.