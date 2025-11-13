«Чтобы лежать в гробу было веселее»: Пошутила бабушка, набившая первое тату в 82 года

Некоторые люди не делают татуировки из страха нелепо выглядеть в старости. А одна жительница Ростовской области решилась на нее в 82 года!
Пенсионерка заглянула в тату-салон, расположенный возле таганрогского вокзала. Пока ее муж искал на рынке садовый инвентарь, супруга решила тряхнуть стариной.
— Она призналась, что всю жизнь хотела сделать татуировку, но боялась, что ее будут ругать: сначала — мать, потом — первый муж, затем — второй, — рассказал мастер тату Сергей Сухорученко.
Женщина вырастила детей и внуков, вышла на пенсию, но тайное желание ее не отпускало. Да и третий муж оказался более покладистым в этом вопросе.
— Бабушка попросила набить скорпиона на пояснице. А когда я спросил — зачем ей это нужно, пошутила: «Чтобы лежать в гробу было веселее». Заказ мы выполнили.
