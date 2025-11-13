В Ейске Краснодарского края реконструируют улицу Мичурина

Работы по реконструкции улицы Мичурина в Ейске Краснодарского края начнутся в ближайшее время, сообщили в администрации Ейского района. Ремонт проведут в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Основные этапы работ включают расширение дороги до четырех полос, модернизацию системы освещения и создание полноценной зоны для пешеходов. Фонари городского освещения заменят современными энергоэффективными светильниками, а вдоль всей магистрали появятся удобные широкие тротуары.
Кроме того, в планах озеленение прилегающих территорий, установка новых скамеек и урн, создание зон отдыха и детских площадок. Уточняется, что проект рассчитан на два года, основные строительные работы будут завершены до конца ноября 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.