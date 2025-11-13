Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 14 ноября 2025

Свет частично отключат в Иркутске 14 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 14 ноября 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», без удобств жителям города придется остаться из-за неотложных работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 14 ноября 2025.

Ограничения коснутся множества адресов, в том числе улицы Мира, Шпачека, Трактовой, Советской, Постышева, Кожова, Седова, Гагарина, Лызина и других. Некоторым повезет — работы продлятся около получаса. Другим же придется просидеть без электричества почти весь день. Поэтому стоит заранее запастись необходимым и зарядить телефоны.

Более подробная информация об отключении света в Иркутске 14 ноября 2025 представлена в фотокарточках ниже.

Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в некоторых домах областного центра временно отключат отопление и горячую воду 14 ноября.