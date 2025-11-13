Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 14 ноября 2025

Ограничения коснутся множества адресов, в том числе улицы Мира, Шпачека, Трактовой, Советской, Постышева, Кожова, Седова, Гагарина, Лызина и других. Некоторым повезет — работы продлятся около получаса. Другим же придется просидеть без электричества почти весь день. Поэтому стоит заранее запастись необходимым и зарядить телефоны.