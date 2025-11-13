«Мало соотносится с реальностью»: спикер парламента Башкирии раскритиковал идею запрета продажи алкоголя в праздники

Толкачев пояснил, что люди, планирующие заниматься спортом и проводить время с семьей, не нуждаются в спиртном, а те, для кого пьянство неотъемлемая часть праздника, найдут способ его приобрести. По словам спикера, полный запрет может спровоцировать оживление нелегальной торговли и рост потребления суррогатного алкоголя, что увеличит число трагедий в праздничные дни.