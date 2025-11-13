«Мало соотносится с реальностью»: спикер парламента Башкирии раскритиковал идею запрета продажи алкоголя в праздники

Председатель парламента Башкирии Константин Толкачев раскритиковал предложение о полном запрете продажи алкоголя в период новогодних праздников. По его мнению, такая мера не принесет ожидаемого эффекта и может привести к негативным последствиям.
Спикер Государственного Собрания республики назвал инициативу, выдвинутую «Армией трезвости», пиар-акцией, мало соотносимой с реальностью. Он напомнил, что исторический опыт показывает неэффективность полных запретов на продажу алкоголя.
Толкачев пояснил, что люди, планирующие заниматься спортом и проводить время с семьей, не нуждаются в спиртном, а те, для кого пьянство неотъемлемая часть праздника, найдут способ его приобрести. По словам спикера, полный запрет может спровоцировать оживление нелегальной торговли и рост потребления суррогатного алкоголя, что увеличит число трагедий в праздничные дни.
Также председатель Курултая подчеркнул, что запреты являются борьбой со следствием, а не с причиной проблемы, и не способствуют воспитанию культуры потребления. Константин Толкачев выступил за взвешенный подход с учетом статистики МВД и Минздрава, а также мнения бизнеса.
В Башкирии, рассказал спикер, действуют ограничения на продажу алкоголя, но они не носят тотального характера. Главной задачей он назвал выведение алкоголя из общественной повестки, чтобы спиртное перестало восприниматься как обязательный атрибут праздника.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.