Bloomberg: Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров добился от властей Франции снятия мер судебного контроля, которые ограничивали ему выезд из страны. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

По их информации, теперь Дуров не обязан регулярно отмечаться во французском полицейском участке, с него также полностью снимается заперт на выезд из страны. Решение было принято 10 ноября.

24 августа 2024 года Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже по ряду обвинений, среди которых — соучастие в администрировании сетевой платформы с целью совершения незаконных транзакций в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере €500 тыс. По решению следственного судьи предприниматель был помещен под судебный контроль с обязательством внести залог в размере €5 млн. Также ему было предписано дважды в неделю являться в полицейский участок и запрещено покидать территорию Франции.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше