Омичей призвали не подкармливать перелетных птиц

Специалисты Природного парка «Птичья гавань» предупредили жителей Омска — подкармливать перелетных птиц в период миграции нельзя. Как пояснили экологи, дополнительная пища может удержать птиц в регионе, не позволяя им вовремя улететь на юг.
«Это особенно опасно, когда водоемы полностью покрываются льдом — пернатые теряют естественные источники пропитания и становятся зависимыми от человека. В итоге они рискуют умереть от голода из-за отсутствия возможности добывать себе пищу самостоятельно», — отметили орнитологи.
Подкормку птиц следует начинать только при устойчивых отрицательных температурах и наличии снежного покрова. При этом важно ограничивать количество корма и приносить его не чаще одного-двух раз в сутки в одно и то же время, чтобы птицы не утратили способность добывать еду самостоятельно.
Для подкормки подходят энергетически ценные корма — например, нежареные семена подсолнечника, несоленое сало, сушеные ягоды рябины и боярышника, шишки и желуди. В то же время недопустимо давать птицам жареные, соленые, перченые или копченые продукты, ржаной хлеб, сдобу, испорченную еду, а также бросать корм в воду — все это может серьезно нарушить пищеварение пернатых.
