Омичей призвали не подкармливать перелетных птиц

Подкормку птиц следует начинать только при устойчивых отрицательных температурах и наличии снежного покрова. При этом важно ограничивать количество корма и приносить его не чаще одного-двух раз в сутки в одно и то же время, чтобы птицы не утратили способность добывать еду самостоятельно.