В омском Минкульте сделали новое заявление по срокам ремонта ТЮЗа

По данным из госзакупок, из 918 млн подрядчику уже выплатили 723,3 млн рублей. При этом за период действия контракта компании начислено два штрафа за «за просрочку исполнения». В сентябре 2023 года был начислен штраф на 5,2 млн рублей (он оплачен) и 1 октября 2025 года на 6,3 млн рублей (он числится неоплаченным).