В омском Минкульте сделали новое заявление по срокам ремонта ТЮЗа

В социальной сети «ВКонтакте» в очередной раз появился вопрос от омичей по срокам открытия ТЮЗа после ремонта. Комментарий по ситуации опубликовал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
«Состоялось расторжение контракта с подрядчиком — ООО “Стройцентр-Иркутск” из-за систематического нарушения сроков выполнения работ по договору. В ближайшее время будут проведены конкурсные процедуры для определения нового подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту БУК “Омский ТЮЗ”. Срок завершения работ будет определен по итогам проведения конкурсных процедур и заключения нового контракта», — заявил Юрий Трофимов.
Напомним, в октябре 2025 года на сайте госзакупок появилась информация о расторжении контракта с подрядчиком капитального ремонта Театра юного зрителя в Омске — компанией «Стройцентр-Иркутск». Напомним, что капремонт стартовал в 2021 году и должен был завершиться после нескольких переносов 15 декабря 2025 года.
В качестве причины расторжения в документах указывается просрочка и неисполнение обязательств по контракту.
По данным из госзакупок, из 918 млн подрядчику уже выплатили 723,3 млн рублей. При этом за период действия контракта компании начислено два штрафа за «за просрочку исполнения». В сентябре 2023 года был начислен штраф на 5,2 млн рублей (он оплачен) и 1 октября 2025 года на 6,3 млн рублей (он числится неоплаченным).
Также в октябре 2025 года арбитражный суд Омской области принял исковое заявление от ООО «Стройцентр-Иркутск» в адрес омского ТЮЗа. Заседание назначено на 10 декабря 2025 года.