Соцконтракт помог логопеду из Белгородской области открыть центр развития

Логопед-дефектолог Виктория Чайка открыла пространство для детского развития в городе Губкине Белгородской области. Развивать предпринимательство в России помогает в том числе национальный проект «Кадры», сообщили в администрации Губкинского городского округа.
После окончания вуза Виктория нарабатывала опыт в детских садах, а затем дополнительно прошла курсы психологии. Узнав о возможности получить социальный контракт, логопед обратилась в местное управление социальной политики. После одобрения бизнес-плана и получения финансирования она смогла арендовать помещение в удачном месте — рядом со школами и детсадами, закупить всю необходимую мебель, технику и специализированное оборудование.
Основное направление работы центра — помощь детям 3−4 лет с такими проблемами, как задержка речевого развития и нарушения звукопроизношения. Всего за несколько месяцев у учреждения сформировалась клиентская база, включающая жителей не только Губкина, но и других городов региона. Далее Виктория планирует оборудовать в центре еще один кабинет для занятий со школьниками.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.