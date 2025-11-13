Соцконтракт помог логопеду из Белгородской области открыть центр развития

Основное направление работы центра — помощь детям 3−4 лет с такими проблемами, как задержка речевого развития и нарушения звукопроизношения. Всего за несколько месяцев у учреждения сформировалась клиентская база, включающая жителей не только Губкина, но и других городов региона. Далее Виктория планирует оборудовать в центре еще один кабинет для занятий со школьниками.