Минск предложит «Росатому» новые идеи по сотрудничеству

«Какие-то определенные исследования были сделаны. И спасибо сотрудникам “Росатома”, которые нам помогли в этом. Поэтому хотелось бы в ходе нашей сегодняшней встречи возможные варианты обсудить… Возникли новые идеи», — говорит премьер на видео, опубликованном пресс-службой правительства.
Турчин также напомнил, что пять лет назад энергия с БелАЭС впервые пошла в сеть. Он поблагодарил «Росатом» за помощь в создании станции. Другие подробности переговоров пока не сообщаются.
Мирный атом в Беларуси.
Возведение первой в Беларуси атомной электростанции началось в 2013 году. У БелАЭС на данный момент есть две реакторные установки ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Эта станция — наиболее масштабный экономический проект России и Беларуси.
В недавнем прошлом неоднократно поднимался вопрос о возможном строительстве в Беларуси второй АЭС. Белорусская сторона пока рассматривает два варианта: или делать с нуля новую станцию в другом месте, или построить дополнительный энергоблок на уже существующей.