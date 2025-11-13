Убежал из России и притворился мертвым: бывшего военного прокурора поймали на афере с землей Минобороны

В Уфе вынесли приговор бывшему военному прокурору Уфимского гарнизона, его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
По данным ведомства, что в период с 2011 по 2014 год подсудимый вступил в преступный сговор с начальником Уфимской квартирно-эксплуатационной части и адвокатом и получил в качестве взятки деньги и имущественных прав на общую сумму 140 миллионов рублей.
Взамен прокурор способствовал незаконному заключению договоров аренды земельных участков Министерства Обороны России общей площадью 132 923 квадратных метров. Эти земли были переданы ООО «Группа компаний СУ-10» для строительства многоквартирных домов с последующей продажей.
В ходе судебного процесса подсудимый предпринял попытку избежать наказания, нарушив меру пресечения и уехав за границу. Оттуда было предоставлено фиктивное свидетельство о его смерти, что привело к временному прекращению уголовного дела. Однако его все же удалось обнаружить и задержать в Ленинградской области.
Мужчина не признал вину. Ленинский районный суд Уфы назначил бывшему прокурору 12 лет колонии строгого режима и штраф в 280 миллионов рублей. Также его лишили чина «старший советник юстиции», специального воинского звания «полковник юстиции» и медали «70 лет ВС СССР». Также ему в течение 10 лет запрещено занимать должности в органах прокуратуры.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.