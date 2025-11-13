Убежал из России и притворился мертвым: бывшего военного прокурора поймали на афере с землей Минобороны

По данным ведомства, что в период с 2011 по 2014 год подсудимый вступил в преступный сговор с начальником Уфимской квартирно-эксплуатационной части и адвокатом и получил в качестве взятки деньги и имущественных прав на общую сумму 140 миллионов рублей.