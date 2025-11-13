В Собинском округе Владимирской области заложили яблоневый Сад Победы

Жители села Глухово в Собинском муниципальном округе Владимирской области высадили Сад Победы в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Яблоневый сад появился в честь 80-летия Победы рядом с Домом-музеем усадьбой основоположника воздухоплавания Николая Жуковского. Активисты посадили трехлетние саженцы яблонь — всего 120 деревьев. Именно столько местных жителей ушли на фронт и не вернулись.
Сад заложили по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Никандра. Уход за деревьями взял на себя приход церкви Илии Пророка. Также провели церемонию освящения сада.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.