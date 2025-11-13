В столице откроют 2 новых автобусных маршрута до Подмосковья

Два маршрута будут отправляться от станции метро «Филевский парк»: № 1139 до микрорайона Новая Трехгорка и № 1818 до остановки «Международный университет» в поселке Заречье. Проезд на маршруте № 1139 по карте «Тройка» будет стоить от 63 до 97 рублей, по банковской карте — от 64 до 98 рублей. Тариф зависит от расстояния. Прикладывать карту необходимо и при входе, и на выходе.