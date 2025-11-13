В столице откроют 2 новых автобусных маршрута до Подмосковья

Новые автобусные маршруты из Москвы в Новую Трехгорку и Заречье Одинцовского городского округа Подмосковья заработают с 15 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Улучшение транспортной мобильности является одной из целей национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Два маршрута будут отправляться от станции метро «Филевский парк»: № 1139 до микрорайона Новая Трехгорка и № 1818 до остановки «Международный университет» в поселке Заречье. Проезд на маршруте № 1139 по карте «Тройка» будет стоить от 63 до 97 рублей, по банковской карте — от 64 до 98 рублей. Тариф зависит от расстояния. Прикладывать карту необходимо и при входе, и на выходе.
На маршруте № 1818 по «Тройке» стоимость проезда составит 63 рубля, по банковской карте — 64. Тариф фиксированный, прикладывать карту нужно только при входе.
На маршруты выходят автобусы большого класса. В салоне есть климат-контроль, сделан низкий пол и предусмотрены места для инвалидов. Кроме того, используется удобная навигация: яркие и большие номера маршрутов с указанием конечных остановок, голосовые объявления и большие экраны с информацией о маршруте.
Уточним, к привычным номерам добавлена цифра 1, чтобы избежать дублирования с номерами по городу и чтобы пассажиры понимали, что «тысячные» маршруты следуют в область. Также на борту будет наклейка «Москва — область».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.